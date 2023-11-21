تداول 17 ألف طن بضائع و732 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمراليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة و732 شاحنة بضائع و 105 سيارة، وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع عامةومتنوعة و521 شاحنة بضائع و90 سيارة، وبلغت حركة الصادرات 10500 طن بضائع عامة ومتنوعة و211 شاحنة بضائع و 15 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم، لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة دليلة وشهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينة الحرية ، كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1140 طن بضائع عامةومتنوعة و 204شاحنة بضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و آور

وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة LILY OF SEA وعلي متنها 6000 طن حديد تصدير الي جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1130 راكبا بموانيها .



وكشف المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر، تحقيق تداول مقداره 574 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر اكتوبر الماضي حيث سجلت الصادرات 408 الف طن بضائع بنسبة زيادة 145% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 166 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 14 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي (2022 ) فيما سجلت الواردات انخفاض بنسبة 30% عن الفترة المثيلة للعام الماضي (2022 ) وتركزت الزيادة بثلاث موانئ وهى السويس، سفاجا، نويبع .



وشهد ميناء سفاجا تداول 397 الف طن بضائع بكمية وارد 123 الف طن وصادر 274 الف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 63 الف طن بنسبة زيادة 2% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 20 الف طن و صادر 43 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 35 الف طن بضائع بنسبة زيادة 426% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 29 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 62 الف طن فوسفات .

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .



