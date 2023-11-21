إرتفاع أسعار الدواجن بأسواق البحيرة اليوم الثلاثاء

شهدت أسواق الطيور بقرى ومدن محافظة البحيرة ،صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023، ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الدواجن البيضاء من جنيهين إلى ثلاثة جنيهات، حيث تراوحت ما بين 69 إلى 72 جنيهًا للكيلو، وتراوحت، وبلغ سعر الأرانب ما بين 62 لـ 68 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع ما بين 95 إلى 100 جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي ما بين 114 إلى 120 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر ما بين 86 إلى 89 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني) ما بين 112 لـ 120 جنيهًا، وبلغت أسعار صدور الدواجن بالعظم 124 جنيهًا للكيلو، وأسعار الدبوس 146 جنيهًا للكيلو، وهيكل كامل 62 جنيهًا للكيلو، وبلغت أسعار البانيه 158 جنيهًا للكيلو، وشاورما 157 جنيهًا للكيلو، كبد صافي 95 جنيهًا للكيلو.