الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة في لقاء مفتوح مع الشباب المصري في كندا بمقر السفارة

بوابة الوفد الإلكترونية

ضمن فعّاليات زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى كندا، وذلك للمشاركة في اجتماعات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات التي انعقدت في مدينة مونتريال، استضافت سفارة مصر في أوتاوا يوم ١٨ نوفمبر الجاري لقاء جمع وزير الشباب والرياضة بلفيف كبير من الشباب المصري الواعد في كندا، فضلاً عن رابطة الطلاب المصريين بجامعتيّ أوتاوا وكارلتون. 

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شارك في اللقاء مع الوزير صبحي، كلاً من السفير أحمد حافـظ سفير مصر لدى كندا، والقنصل العام محمد فخري قنصل عام مصر في مونتريال، والدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي ورئيس المكتب الثقافي والتعليمي لمصر بكندا.

وقد تم التنسيق مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال بمكتب وزير الشباب والرياضة، حيث نظمت الوحدة الاجتماع افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس ليضم عدداً كبيراً من قيادات الوزارة بالقاهرة والشخصيات الشبابية المصرية الرائدة.

 

ودار حوار تفاعلي مفتوح حول الفرص المتاحة للشباب في مصر والخارج، واستعراض التقدُّم الذي تم إحرازه في الكثير من المجالات دعماً للشباب على كافة الأصعدة ومنظومة الرياضة بمصر.

 

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى كندا تضمنّت أيضاً ترتيب لقاء هام مع عددٍ من قيادات إدارة جامعة أوتاوا بالعاصمة الكندية، وذلك من أجل التباحُث بشأن تنمية التعاون بين الجامعة والوزارة من خلال أنشطة مُبتَكرة وبرامج تدريبية لمستقبل أفضل للشباب والرياضة بمصر.

الجريدة الورقية