بشرى سارة.. موعد تراجع أسعار السكر

شهدت أسعار السكر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي أحدث حالة من الجدل بين المواطنين، عقب وصول سعر كيلو السكر 50 جنيهًا، في الكثير من المناطق، وهو ما دفع المواطنين بالسؤال عن موعد انتهاء أزمة السكر في مصر.

إنتاج مصر من السكر

وفي السياق أكد مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي أن إنتاج مصر من السكر يصل سنويًا لـ2.8 مليون طن، بينما الاستهلاك يصل لـ 3.2 مليون طن سنويًا.

موعد انخفاض أسعار السكر

وأفاد عشماوي في تصريحات متلفزة، أن السكر سيشهد انخفاضات ملحوظة خلال أسبوع من الآن، مشيرًا إلى أن هناك 3 أسعار للسكر في السوق، وربما يكون هناك افتعال من بعض التجار للأزمة، وأن هناك البعض يكونون ثرواتهم من الأزمات.

صادرات السكر

وفي سياق آخر تدرس الحكومة تمديد الحظر المفروض على صادرات السكر الفائضة عن احتياجات السوق المحلية وهو القرار الذى أصدره وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة ويحمل رقم 348 لسنة 2023 فى أواخر سبتمبر الماضى لمدة ثلاثة أشهر.