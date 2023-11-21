تكريم الفائزين في مسابقة البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، مسابقة في حفظ القرآن بين الأطفال المشاركين بالبرنامج علي مستوى المحافظة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة، وشارك في هذه المسابقة أكثر من 800 متسابق أسفرت المسابقة عن فوز(132).

يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في الاهتمام بالنشء، وفي إطار حرصها على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، ونظرًا للإقبال الكبير على البرنامج التثقيفي للطفل والذي يقام يوم الخميس من كل أسبوع بعدد (121) مسجدًا بمديرية أوقاف البحر الأحمر.

وتم تكريم الجميع علي مرحلتين في كل مرحلة تم تكريم 66 من الفائزين، وقد تم تكريم الدفعة الثانية اليوم في حفل كبير بمسجد الميناء الكبير بالغردقة في حضور الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر والشيخ عبدالباسط عثمان مدير الدعوة بالبحر الأحمر والشيخ حسام الدين محمود عبدالمنعم إمام مسجد الميناء الكبير بالغردقة.



حضر حفل التكريم رئيس مجلس إدارة مسجد الميناء محمد وهيب، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من أولياء الأمور وعدد من جمهور المصلين.