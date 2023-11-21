علماء يوصون بتناول 7 أطعمة لصحة أفضل

تعتبر الخضروات الورقية طريقة رائعة لتحسين صحتك لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الحيوية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

ويوصي خبير تغذية، وبشدة، بإضافة المزيد من الخضروات الورقية إلى نظامك الغذائي.

السبانخ

من السهل الحصول على السبانخ طوال العام، وهي مليئة بالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات "B6" و"C" و"K"، كما أنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب وبعض أمراض السرطان، ومن الأفضل أن تكون كجزء من السلطة.

خضار الكالي

يتمتع الكالي بطعم فريد يمكن أن يختلف إلى حد ما حسب طريقة تحضيره. إذا كنت تستطيع التعامل مع طعمه المر، فإنه مليء بالمغذيات الدقيقة المهمة مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم، كما أنه مصدر جيد للفيتامينات، بما في ذلك فيتامينات "A"و"B"و"E"و"C"و"K".

السلق

الخياري الثالث هو السِلق السويسري، الذي يتمتع بنكهة حلوة قليلًا، ويحتوي على كميات جيدة من فيتامينات "A" و"C"، وكمية صغيرة من السلق السويسري (نحو 175 جرامًا) يمكن أن تلبي احتياجاتك اليومية من فيتامين "K"، وهو أمر مهم لمكافحة تخثر الدم ولعظام صحية.

السلق السويسري، الذي يأتي في مجموعة متنوعة من الألوان، يحتوي أيضًا على معادن أساسية مثل الحديد والنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم.

الجرجير

في حال ترغب في تناول خضروات ورقية ذات طعم طازج، لاذع، مرير قليلًا وحاد، فكر في إضافة الجرجير إلى طبقك. لقد تم استهلاكه من قبل البشر منذ العصر الروماني على الأقل. يحتوي الجرجير على النترات، والتي أظهرت الدراسات أنها يمكن أن تعزز الأداء في الرياضة، كما أن الجرجير غني بفيتامينات "K"و"C"والكالسيوم والبوليفينول.

الخس

الخس خفيف المذاق مليءغني بالمغذيات، وهو مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامينات "A" و"K"و"C" والفولات (فيتامين "ب" المهم بشكل خاص أثناء حمل السيدات)، هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على الصحة العامة ودعم نظام المناعة الصحي.

يعتبر "رومين"، المعروف أيضًا باسم الخس، مصدرًا للألياف، والتي من المعروف أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني وسرطان الأمعاء.

الكرنب الأخضر

يعتبر الكرنب مصدرا جيدًا للبروتين، وهو أمر مهم لصحة العين، فهو مليء بفيتامينات "A"و"C" والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والزنك والنحاس والسيلينيوم، وهو مصدر جيد للألياف، كما هو الحال مع السبانخ.

بوك تشوي (الملفوف الصيني)

يعد الـ"بوك تشوي" غني بالألياف، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المختلفة. يمكن أن يساعد لونه الأخضر في الحفاظ على صحة العظام والمناعة والرؤية وصحة القلب وضغط الدم وربما يمنع أنواعًا معينة من السرطان.

وبحسب مجلة"sciencealert"، فإن اتباع نظام غذائي متوازن، إضافة لهذه الخضار الورقية يمكن أن يساعد على البقاء بصحة جيدة وتحسين المناعة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة، كما أن هذه الخضار منخفضة السعرات الحرارية، ما يجعلها خيارًا جيدًا لأولئك الذين يريدون التحكم في أوزانهم، لذا اجعلها بجانب وجباتك المفضلة.

وتشتمل الخضراوات الورقية على الألياف والفيتامينات والمعادن، والتي تعزز بيئة الأمعاء الصحية من خلال توفير العناصر الغذائية اللازمة لخلايا الأمعاء لتعمل على النحو الأمثل.

