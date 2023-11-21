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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نادر السيد: "حلم حياتى أكمل مشوارى  فى التدريب "

نادر السيد
نادر السيد

قال نادر  السيد  حارس مرمى المنتخب  الوطنى  والأهلى والزمالك الأسبق  إنه يحب مجال العمل فى التدريب مؤكداً  أنه يرى نفسه فى هذا المكان خاصة أنه عمل فى مجال الميديا ولكن لم يشعر بالراحة فيها.قال نادر  السيد  حارس مرمى المنتخب  الوطنى  والأهلى والزمالك الأسبق  إنه يحب مجال العمل فى التدريب مؤكداً  أنه يرى نفسه فى هذا المكان خاصة أنه عمل فى مجال الميديا ولكن لم يشعر بالراحة فيها.

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أضاف نادر  السيد خلال حواره لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى على قناة الشمس:" أنا  لا أحب  الميديد رغم العروض الكثيرة  التى حصلت عليها لكنى أنا بحب التدريب ونفسى أعمل  فى هذه المهنة،خاصة أنه غير  مرتبط بوقت،ولست مستعجلاً  عليه".

تابع  نادر  السيد:" أنا صريح جداً مع نفسي وقمت بتدريب أندية صغيرة  وأكتشفت امتلاكى الموهبة فى التدريب وتطوير  اللاعبين فى تنفيذ فكرى،وهناك  العديد  من اللاعبين الذين يلعبون فى دورى المحترفين، وقمت باكتشافهم".

وأكمل:" بالنسبة لى التدريب ليست وظيفة، أنا بحبه،وأتعامل معه كمحترف وليس هدفى الأساسى منه الحصول على أموال ولكن مرتبط معى بالالتزام  والمهنية،والتطوير،وأتحلى بالصبر  لأحقق ما أريد".

واستطرد:" النجاح بالنسبة لى اللاعبين الذين نجحت فى تطويرهم وخاضوا تجربة اللعب  فى الممتاز"، وعن تجربته بالنجوم قال:" قدمت مستوى جيد  مع النجوم  على مستوى  الأداء  والنتائج،ووصلت لمرحلة جدية معهم فى وقت قصير".

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