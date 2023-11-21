إنجلترا تتعادل ايجابيا مع مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة إنجلترا ومقدونيا الشمالية في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

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وتقدم منتخب مقدونيا الشمالية عن طريق إينيس بردهي في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول من المباراة، ثم تعادل المنتخب الإنجليزي بأقدام ياني أتاناسوف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وبهذة النتيجة يحتل منتخب إنجلترا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 20 نقطة، فيما يأتي منتخب مقدونيا الشمالية في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

وخاض منتخب إنجلترا المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: بيكفورد.

الدفاع: ووكر - مارك جيهي - ماجواير - ريكو لويس.

الوسط: أرنولد - ديكلان رايس - فيل فودين.

الهجوم: ساكا - جاك جريليش - واتكينز.