لميس الحديدي: نجوى إيراهيم تعرضت لتنمر سخيف وخارج حدود الأدب (فيديو)

أبدت الإعلامية لميس الحديدي تعاطفها مع زميلتها الإعلامية نجوى إبراهيم، وانتقادها للمتنمرين عليها وهو ما دعا الأخيرة للرد على هؤلاء بعبارات حزينة.

وقالت لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON" مساء اليوم الإثنين:"فوجيئت بتصريحات مدام نجوى إبراهيم وقعدت أفكر إيه الي يخليها تقول هذا الكلام ؟ إيه حجم الزعل والوجع الذي تعرضت له عشان تقول كده ؟

نجوى إبراهيم شخصية بشوشة ومتفائلة

وأضافت لميس الحديدي: "مدام نجوى إبراهيم شخصية بشوشة ومتفائلة دائماً حاضرة ببرامجها المتنوعه وحضورها مبهج وكله أمل وتفائل .. ولو عندك 80 سنة قمر و يارب إذا وصلت لسنك أبقى بالجمال ده "

وتابعت: "أجيال كثيرة كبرت وتربت على برامجها والقيم التي زرعتها في هذه الاجيال مش بس برامج الاطفال ولكن برامج التحقيقات أيضا "

وشددت لميس الحديدي على ضرورة الوقوف في وجه ظاهرة التنمر المتفشية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة : "لازم نقف أمام التنمر العينف وهو تنمر وليس انتقاد .. تنمر سخيف خارج حدود الأدب"

وتساءلت لميس الحديدي: "هو لازم يبقى فيه مأساة أو ومشكلة أو نعاني من مرض عشان الناس تطبطب عليها وتقلها بنحبك ؟ لازم الشخص يكون مريض أو شكله وحش أو مبهدل أو عنده معاناة ؟ .. كل الناس عندها معاناة هو لازم الإعلاميين أو الفنانين يصدروا الألم ؟ و ليه مانصدرش الفرح ونصدر الأمل والشكل الجميل الأنيق".

وأردفت: " ليه الناس بقت تستسهل استخدام سيف التنمر لذبح الآخرين؟ .. ده لا يمكن يكون انتقاد لتصريح أو فكرة..دا استهداف شخصي لسيدة لم تقدم لنا إلا كل خير ومحتوى محترم".

ووجهت لميس الحديدي رسالة للمتنمرين قائلة : " لز المحتوى مش عاجبك بلاش تسمعه.. غيروا المحطة بالريموت بلاش تكتبوا كلام لمجرد أنه يضايق ويجرح غيرك وبتعمله بدم بارد دون أن تعرف تأثيره على الناس ".

أبدت الإعلامية نجوى إبراهيم حزنها بسبب التعليقات السلبية التي تنتقدها على مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلة: “ إيه اللي يريحكم طيب إني اعتزل؟ قولولي.. طب أنا عندى 80 سنة وغلبانة وعيانة وعندى سرطانات وعاملة 7 آلاف عملية وهعتزل وهموت قريب.. هل دا يفرحكم؟”.



وأضافت نجوى إبراهيم عبر برنامج “بيت العز” على “ نجوم إف إم” اليوم الأحد: "«أول مرة أقرأ كومنتات كتير جدًا على حاجة نزلت، كان فيه اراء مختلفة بس فيه حوالي 500 مثلا لازم يروحوا يتعالجوا ، إنتوا عايزينى أعتزل؟ ما ضرورى الواحد يعتزل هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟ ممكن أعتزل الأسبوع اللى جاى لإنى اتخنقت مش على اخر العمر الواحد ياخد ده.. كله بالراحة على نفسكم».

وتابعت نجوى إبراهيم " هدوا نفسكم والنبى والله مش عشانى، أنا مش جايه أربى عيالى أنا جايه فرحانة بيكم ومبسوطة بيكم وبتشرف بكلامى معاكو.. حبوا بعض شويه وشغلوا العقل شويه».

واختتمت: «الناس بتستكتر على غيرها الابتسامة .. بتستكتر عليها الصيت ولا الغنا .. وليه لازم كل الناس اللى بتضحك يبقى عندها ملايين؟ ما تقولوا الحمد لله.. يا رب أبقى زيه وباسم الله ما شاء الله، ومن شر حاسد إذا حسد"