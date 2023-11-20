وكيله: أوسوريو تنازل عن نصف مستحقاته ولاتوجد أزمة مع الزمالك
كشف محمد حبشي وكيل أعمال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق فريق الزمالك كواليس غنتهاء ازمة مستحقاته مع النادي.
وقال محمد حبشي في تصريحات عبر فضائية “ أون تايم سبورتس 2”: “ أوسوريو وافق على التنازل عن جزء كبير يصل إلى نصف مستحقاتة لدى نادي الزمالك ”.
وتابع: “ أوسوريو لا يريد أي أزمات مع الزمالك وكان يتمنى أن يحصد بطولة معه خلال الفترة الماضية ”.
وأضاف وكيل أوسوريو: “ الزمالك حول بالفعل جميع مستحقات المدير الفني على حسابه ليتم إنهاء التعاقد بصورة ودية ”.
وأتم: “ اوسوريو يمتلك بالفعل عدة عروض في الوقت الحالي من أندية بامريكا الجنوبية ”.