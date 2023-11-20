الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع مواطن أسفل عجلات القطار بالدقهلية

إسعاف-أرشيفية
إسعاف-أرشيفية

لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة بعدما دهسته عجلان قطار السنبلاوين - المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونقلت الجثمان إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرفات النيابة العامة لحين التصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقد تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين بمصرع شخص أسفل عجلات أحد القطارات.

 

وبالانتقل والفحص تبين مصرع المواطن "السيد. م" من ناحية عزبه وهبه مركز السنبلاوين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام، تحت تصرفات النيابة العامة لحين التصريح بالدفن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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