مواطن يستغيث من جهاز مدينة 6 أكتوبر: بيتي هيخرب بسبب التعنت

وجه محمد جمال، مالك كافيه ومطعم بالحي السكني الثانى بمول الميريلاند استغاثة عاجلة للمسؤولين لإنقاذ مستقبله والحفاظ على مصدر رزقه الوحيد المتمثل في هذا الكافيه والمطعم، خصوصا بعد تعنت جهاز المدينة معه، رغم امتثاله لكل تعليمات الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية وتنفيذ مطالب المسؤولين عن جهاز المدينة.

قال المواطن محمد جمال، إنه أخذ المكان ونشاطه في الأساس كان مطعم وكافيه منذ عام 2000، واستلم المكان عام 2018 وأعاد بناؤه وتشطيبه من جديد وقام بعمل إضافات على رخصة المباني وعلى الرسومات الهندسية للمول، واستخرج رخصة تشغيل من أجل تقنين المكان كمطعم وكافية وفعلا قام بالحصول على جميع الموافقات وحصل على رخصة التشغيل لمدة عام يبدأ من شهر مارس ٢٠٢٢ حتى شهر مارس ٢٠٢٣.

أوضح أنه عمل لمدة طويلة تصل لخمس سنوات بدون مواجهة أي مشكلات وقام بعمل حق انتفاع للرصيف الموجود أمام المطعم ودفع الرسوم في جهاز المدينة كحق انتفاع سنوي، موضحا أنه ذات يوم اشتكاه أحد أصحاب المحلات المجاورة في النيابة الإدارية بأنه توجد لديه يافطة تعلو الحد الأقصى الذي يحجب لافتاتهم وتم تسوية المشكلة مع العميل وحلها، الأمر الذي قوبل بعدها بتعنت من جهاز المدينة الذي أصر على عمل زيادة نسبة بنائية للمول لتقنين الأوضاع، وأصدر رئيس الجهاز قرار إزالة في 22 فبراير الماضي بالرغم من وجود إضافات على رخصة المبانى وتعديلات هندسية على اللوح الهندسية معتمدة من الجهاز وعلى الرغم من سريان مدة رخصة التشغيل ثم بعدها قام بالذهاب لرئيس الجهاز المصدر للقرار فطلب منه تقديم طلب للجهاز بزيادة النسبة البنائية للمول وبناء عليه أصدر رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر جواب موافقة في 14 مارس الماضي على زيادة النسبة البنائية وإرساله لهيئة المجتمعات العمرانية للبت فيه، واجتمعت الهيئة يوم 23 مايو وأصدروا قرار بالموافقة على زيادة النسبة البنائية المطلوبة، وطالبوه بدفع مبلغ مقابل من تحت حساب التقنين لحين صدور تسعير الهيئة وبالفعل دفع مبلغ قدره 400 ألف جنيه بشيك مقبول الدفع لصالح جهاز المدينة فى شهر يونيو و اعطاءه إيصال بالدفع، وبعدها طالبهم بالجوابات واستكمال موافقة الهيئة الأمر الذي قوبل بالتعنت والامتناع عن إعطائه الجوابات أو استكمال موافقة الهيئة، ثم تفاجىء بعدها بنزول حملة مكبرة من جهاز المدينة وكسروا المكان بأكمله باللوادر مما تسبب فى تلفيات تقدر قيمتها بالملايين.

وناشد المسؤولين إنقاذ مستقبله من الضياع والحفاظ على مكان رزقه الوحيد، خصوصاً أنه نفذ تعليمات رئيس جهاز المدينة بالكامل ولكنه لا يعلم لماذا يحدث معه كل هذا رغم أنه ليس مخالفا ونفذ تعليمات جهاز المدينة ويمتثل للتعليمات كأي مواطن.