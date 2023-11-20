روما يفتح الباب أمام إنتقال سمولينج لـ الدوري السعودي

فتحت إدارة نادي روما الإيطالي الباب امام رحيله مدافعه الإنجليزي كريس سمولينج خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أن روما يرحب بإنتقال مدفاعه إلى الدوري السعودي خلال يناير المقبل.

وأضافت أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما يرغب في التخلص من سمولينج في ظل إصاباته المتكررة خلال الفترة الأخيرة.

وشارك سمولينج الذي مدد عقده مع فريق العاصمة الإيطالية مع نهاية الموسم الماضي في 3 مباريات فقط خلال الموسم الحالي.