الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

روما يفتح الباب أمام إنتقال سمولينج لـ الدوري السعودي

سمولينج لاعب روما
سمولينج لاعب روما

فتحت إدارة نادي روما الإيطالي الباب امام رحيله مدافعه الإنجليزي كريس سمولينج خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

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روما يسقط في فخ التعادل أمام لاتسيو في ديربي العاصمة

وأكدت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أن روما يرحب بإنتقال مدفاعه إلى الدوري السعودي خلال يناير المقبل.

وأضافت أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما يرغب في التخلص من سمولينج في ظل إصاباته المتكررة خلال الفترة الأخيرة.

وشارك سمولينج الذي مدد عقده مع فريق العاصمة الإيطالية مع نهاية الموسم الماضي في 3 مباريات فقط خلال الموسم الحالي.

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