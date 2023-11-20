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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيدات طائرة الزمالك يهزمن الطيران في الدوري

سيدات طائرة الزمالك
سيدات طائرة الزمالك

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، على الطيران بنتيجه 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة الشهيد أحمد المنسي بالقلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة السادسة بالدور التمهيدي للمجموعة الثانية ببطولة الدوري.

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وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي..
25/16
25/14
25/16

يقع فريق الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كل من  "سبورتنج، سموحة، الزهور، الطيران، هليوبوليس، 6 أكتوبر، المقاولون العرب".

يذكر أن الفريق فاز على نظيره سموحة بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما علي صالة نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بالدور التمهيدي ببطولة الدوري.

من المقرر أن يواجه الفريق يوم الجمعة القادمة نظيره سبورتنج على صالة المنافس، ضمن مباريات الجولة السابعة للمجموعة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

يقود الجهاز الفني للفريق كل من حسام شكري مديراً فنياً، محمد أنور مدرباً عاماً، أشرف عبدالعال مدرباً، وهبة حسنين مدير إداري.

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