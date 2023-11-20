ضبط شخصين بحوزتهما 800 جرام حشيش وفرد خرطوش في عين شمس

القت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع قسم شرطة عين شمس القبض على شخصين وبحوزتهما فرد خرطوش و800 جرام من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما السلاحين الناريين والذخائر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق أخر قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بإمبابة.



وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "حمدي ع"، و"أحمد ص."، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه الاتجار في المواد المخدرة بإمبابة.



بدأت الواقعة بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد تجارة العاطلين بالمواد المخدرة في منطقة إمبابة، وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين محرزين مواد مخدرة وقد عزا قصدهم الاتجار فيها، وكما عثر معهم على هاتف محمول ومبلغ من المال.



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصي والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.



وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الأكياس البلاستيكية هي لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.



وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.







