باحث: إسرائيل تعرضت لضربة في مقتل جلعتها "مسعورة"

أكدت د. عزة هاشم، المدير البحثي لمركز الحبتور للأبحاث، أن الحروب النفسية وصلت للمستوى الأكاديمي والاجتماعي والأمني والغرض منها التأثير على المعنويات والهزيمة، مؤكدة أن إسرائيل منذ قيامها تستخدم الوحشية لنشر الإرهاب والترويع لأهداف سياسية، مشددة على أن وحشية وترويع إسرائيل للأشقاء في غزة بسبب المرور بحالة من الصدمة لرد الاعتبار داخليًا.

إسرائيل تعيش حالة من الترنج وانعدام التوازن جعلتها أكثر وحشية

وتابعت "هاشم"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "إسرائيل مسعور بعد هزيمته وضربة تعرض لها في مقتل.. وهناك هشاشة داخلية وإنعدام ثقة تسببت في ضربات إسرائيل الآن"، مشددة على أن المواطن الإسرائيلي لديه جنون عظمة وشعور مزمن بالاضطهاد و إسرائيل لديها حالة من الترنج وانعدام التوازن جعلتها أكثر وحشية.

وأشارت إلى أن مصطلح الحرب النفسية هو قديم قدم البشرية وشئ غريزي واستخدام البعد النفسي في الحرب يحدث بشكل تلقائي، مشددة على أنه يحدث بدون ترتيب على مستوى الأشخاص.

وأوضحت أن هناك تعريفات عديدة لمصطلح الحرب النفسية وهو استهداف معنويات ونفسية الخصم بدون استخدام تسليح وصدام مباشر من خلال الحيل والعمليات النفسية، مشددًا على أن أدوات الحرب النفسية تطورات مع تطور التاريخ، ولكن قديمًا يستخدما الطبول لصناعة الفزع ونشر الشائعات لنشر الخوف ومن ثم المنشورات والراديو والتلفزيون.

وأضافت أن هناك جيوش برعت في الحروب النفسية أكثر من غيرها، مؤكدة أن هناك محاولات للمقاومة ولكن هناك حيل وتلاعب عديدة من الصعب اكتشافها مع التطور والتكنولوجيا، موضحة أن ثقافة الشخص والوعي هي السلاح لمواجهة التلاعب والحرب النفسية.