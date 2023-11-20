ابدأ حلمك.. رئيس هيئة قصور الثقافة: الاهتمام ببرامج بناء الإنسان من أهم مظاهر التنمية المستدامة التي ننشدها

خلال فعاليات تخريج دفعة جديدة في مدينة الخارجة بالوادى الجديد

قال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيونى ان الاهتمام ببرامج بناء الإنسان من أهم مظاهر التنمية المستدامة التي ننشدها في جمهوريتنا كونه محور أساس التنمية.



جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الحفل الختامي لتخريج 40 متدربًا من أبناء مدينة الخارجة، ضمن مشروع ابدأ حلمك الذى يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فى أولى محافظات المشروع بالمرحلة الثالثة، الوادى الجديد.

وأكد رئيس الهيئة العامة قائلاً : سعادتي بالغة، وأنا أقف بينكم اليوم لنشهد معًا حلمًا جديدًا يتحقق في مشروعنا الكبير "ابدأ حلمك" لاكتشاف مواهب وكنوز مصر في قلب محافظة عزيزة علينا جميعا.. محافظة الوادي الجديد.. عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، والتي أكدت بحق أن ثروة الوطن الحقيقية هي في أبنائه..

وأضاف: أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بكل الشكر والتقدير للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، على دعمها الكامل للمشروع وكافة مشروعات وبرامج الهيئة.



وأضاف: السيدات والسادة.. لعل من أهم مظاهر التنمية المستدامة التي ننشدها هو الاهتمام ببرامج بناء الإنسان كونه محور أساس التنمية في جمهوريتنا الجديدة.. وتعد برامج ومشروعات رعاية واكتشاف الموهوبين ووضعهم على أولى خطوات الطريق من أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة التي تسير بخطى ثابثة في هذا المشروع الكبير والمهم، والذي نحتفل اليوم وغدا بتخريج دفعة جديدة من دفعاته ليبلغ عدد المحافظات التي صارت لها فرقا مسرحية نوعية في هذا المشروع ثماني محافظات، ونسعى لأن تضم راية المشروع كافة محافظات مصر تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

وأوضح: في هذا السياق أعرب عن عميق تقديري الى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لدعمه الكبير للمشروع وكافة الفعاليات الثقافية بالمحافظة، كما أتوجه بالشكر للدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ على ما بذلته في هذا الصدد.

وقال : لا يفوتني أن أقدم الشكر والتقدير للجنة العليا لمشروع ابدأ حلمك وللمخرج الفنان أحمد طه المدير الفني للمشروع، والصديق الفنان هاني كمال المدير التنفيذي، وللسادة المدربين والمخرجين المشاركين بالمشروع في الوادي الجديد وفي كل المحافظات التي شهدت فعالياته.. وأشكر جميع الزملاء بإدارات الهيئة وفرع ثقافة الوادي الجديد على جهودهم المبذولة به.

وختاما أتوجه بخالص تهنئتني لأبطال وبطلات ونجوم المسرح الجدد.. دفعة ابدأ حلمك بمدينة الخارجة بالوادي الجديد.. فهم الهدف الأسمى والأهم من وراء تواجدنا اليوم.. خالص محبتي واحترامي لكم.. وبالتوفيق في القادم.



بدأت الفعاليات على مسرح سينما هيبس، الذى يحتض حفل التخرج، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

فى حضور نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتور هاني كمال، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع.

"ابدأ حلمك" يوفر تدريباً مميزاً لشباب مدينة الخارجة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل.

يأتى ذلك ضمن فعاليات احتفاء وزارة الثقافة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، وفي سياق برامج العدالة الثقافية لأبناء المحافظات الحدودية.

تقدم دفعة الخارجة العرض المسرحي الشامل "صورة"، وهو أحد المشاريع الفنية الغرض منها إظهار مهارات المتدربين وما وصلوا اليه من مستوى في ضوء البرنامج التدريبي المقرر.

بدأ العمل في مشروع "ابدأ حلمك" شهر مارس الماضي حيث تقدم للاختبار في الداخلة والخارجة أكثر من 500 شاب وفتاة، وتم اختيار 40 متدربا لكل موقع.

وقام بالتدريب على التمثيل المخرج أحمد السيد.

والتدريب على الاستعراضات والأداء الحركي الفنان مناضل عنتر، والتدريب على الموسيقى والغناء المايسترو حسام حسني، والسينوغرافيا والديكور والأزياء والإضاءة الدكتور عمرو الأشرف، والتدريب على الحكي والارتجال المخرج ماهر الحجار، وبإشراف المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي بالداخلة، والمخرج محمد سعد بالخارجة.

ابدأ حلمك

"ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة عبر هيئة قصور الثقافة.

ويهدف المشروع إلى تدريب شباب المحافظات من أجل إعداد الممثل الشامل القادر على أداء فنون المسرح.

يسعى المشروع إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة حتى يتسنى الوصول إلى تقديم وصناعة عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.

ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان الدكتور هاني كمال، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه.

دفعات سابقة

شهدت المرحلة الأولى للمشروع تخرج دفعات من محافظات أسيوط والفيوم والشرقية. أما المرحلة الثانية فكانت محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقًا مسرحية نوعية.

أما مرحلته الثالثة حاليا فتنفذ في محافظات الوادي الجديد وشمال سيناء وقنا والمنوفية.