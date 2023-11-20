سكرتير عام جنوب سيناء يفتتح مركز شباب بوادي سعال

افتتح اللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ، مركز شباب وادي سعال ضمن مراكز الشباب المنشأة بالتجمعات التنموية الجديدة ، بمرافقة احمد عبد العزيز وكيل المديرية ، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

ياتي هذا الافتتاح اتساقًا مع إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة فى مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين المواطنين.

تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة .

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