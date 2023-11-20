حماس: نتنياهو يماطل في صفقة تبادل الأسرى ويكذب على كل الأطراف

قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يماطل في صفقة تبادل الأسرى ويكذب على كل الأطراف، مؤكدا أنه ليس هناك تفاصيل نهائية في الوقت الراهن بخصوص صفقة تبادل الأسرى.

وأضاف الرشق، في تصريحات اليوم الإثنين: في كل مرة نقترب من إنجاز صفقة الأسرى تبرز مشاكل وتوقفها.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على أن أي صفقة لتبادل الأسرى يجب أن يصحبها وقف لإطلاق النار.

وفي السياق ذاته، زعمت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لصفقة تبادل أسرى وتنتظر رد غزة.

وأضافت أن إسرائيل قبلت الشروط التي وضعتها حركة حماس لصفقة إطلاق سراح المحتجزين وتنتظر رد الحركة.

وقالت هيئة البث، في الوقت نفسه: "يوجد تقدم في المحادثات وتفاؤل بإنجاز صفقة.. ما زالت هناك نقاط خلافية تتعلق بعدد المحتجزين الذين سيطلق سراحهم مقابل عدد أيام الهدنة".

ولليوم الـ45 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 13300 شهيد، بينهم أكثر من 5600 طفل، و3550 سيدة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد 60 صحفيا.

وأوضح مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن إجمالي عدد الجرحى بلغ أكثر من 31 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.