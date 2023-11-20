حبس المتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالغربية

قررت النيابة العامة، اليوم الأثنين، حبس 3 أشخاص متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالغربية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قيام 3 أشخاص بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " م.ع.ح" بالسجن المؤبد ، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء محمد هريدى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمود أحمد عبد الوهاب، والمستشار معتز نور الدين محمد، والمستشار إبراهيم حسينى فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 7128 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب من ضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بحوزته داخل محبسه بديوان القسم.

وكشفت التحقيقات، أنه خلال التفتيش الوقائى للمتهم" م.ع.ظ.ح" بائع فاكهة، بداخل غرفة احتجازه بديوان القسم، عثر بين طيات ملابسه على لفافة بلاستيكية شفافة بفضها فى مواجهته، تبين أنها تحتوى على عدد 3 قطع لمخدر الحشيش، وقصده من إحراز المواد المخدرة إلى الاتجار بهم بداخل محبسه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.