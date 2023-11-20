فرحة الأطفال باحتفالية أعياد الطفولة فى أسيوط

نظم فرع ثقافة أسيوط بالتعاون مع مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بأسيوط برئاسة سمر سمير إحتفالية ثقافية فنية للاحتفال بأعياد الطفولة بقصر ثقافة أسيوط بإشراف مصطفى يونس، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارتى الثقافة والتربية والتعليم من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى.

بدأت فعاليات الاحتفالية باغانى للأطفال بساحة القصر بجانب تقديم ورشة فنون تشكيلية للفنانة ريتا وفيق والتى قدمت شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين بجانب ورشة رسم علي الوجوه للأطفال نفذتها الفنانة نيرة صبرى شارف

وعلى مسرح القصر تضمن البرنامج فقرات فنية و استعراضات للأطفال منها " هوبا هوبا " و " بيبى شارك " باشراف الفنان عصام عبد النبى بجانب مقتطفات من القصائد الشعرية للمواهب بإشراف الأستاذة هيديت

بينما شهدت الإحتفالية عروض ماسكات العرائس لشخصيات الكرتونية على أنغام الموسيقى نفذها الفنان عبدالله هاشم والتى استمتع بها الأطفال واختتمت فعاليات الاحتفالية بعروض سينما الأطفال قدمها صلاح كامل

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات