ويسترن ديجيتال: زيادة الطلب على محركات الأقراص الثابتة CMR HDDs بسعة 24 تيرابايت

تواصل محركات الأقراص الثابتة التابعة لشركة ويسترن ديجيتال جذب انتباه متزايد، خاصة مع زيادة عدد التطبيقات الجديدة وحالات الاستخدام، وتزايد أعداد الأجهزة المتصلة, وضرورتها في مساعدة عملاء مراكز البيانات على إنشاء بنية تحتية أقل تكلفة وأكثر قابلية للتطوير والاستدامة. ويزداد الطلب على وحدات التخزين عالية السعة وذات الاستهلاك المنخفض للطاقة والموثوقية العالية مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والعديد من التطبيقات المبتكرة التي يتيح عملها.

تستفيد ويسترن ديجيتال من إمكانات العديد من الابتكارات التقنية التي تشمل ePMR وOptiNAND وUltraSMR وغيرها لتحقيق نسب نمو يمكن التنبؤ بها في المنتجات القابلة للتطوير وعالية الموثوقية. وتشحن الشركة حالياً مجموعة الأقراص الصلبة الجديدة التي تشمل 10 أقراص بسعة 24 تيرابايت من نوع CMR لعملاء مراكز البيانات ذات الحجم الضخم والسحابة والشركات. وتم أخذ عينات للاختبار منذ شهر أغسطس لمحركات الأقراص الصلبة SMR HDD الجديدة بسعة 28 تيرابايت، مما زاد الطلب عليها وعزز من مكانة الشركة الرائدة بتقنيات SMR، حيث وصلت سعة شحنات SMR HDD بسعة 26 تيرابايت إلى ما يقرب من نصف إكسابايت، والتي سيتم شحنها في الربع الأول من السنة المالية 2024.

قال إد بيرنز، مدير قسم الأبحاث لمحركات الأقراص الصلبة وتقنيات التخزين لدى IDC: "تثبت ويسترن ديجيتال من خلال هذه العروض الجديدة أن محركات الأقراص الثابتة تواكب التطورات وتمهد الطريق أيضاً للمضيّ قدماً، مما يضمن امتلاك التطبيقات كثيفة البيانات اليوم وفي المستقبل أساس قوي. ونشهد اليوم زخماً قوياً في طلب محركات الأقراص الصلبة SMR من ويسترن ديجيتال، ونعتقد بأن تبني هذه التقنية سيستمر بالنمو حيث توفر محركات الأقراص الصلبة SMR الجديدة بسعة 28 تيرابايت عرضاً مميزاً لقيمة التكلفة الإجمالية، ما سيجذب بالتأكيد عملاء السحابة."

تم تصميم الجيل الجديد من محركات الأقراص على منصة ذات ثقة عالية وتم تزويدها بابتكارات تقنية مخصصة لعملاء مراكز البيانات الذين يبحثون باستمرار عن أعلى سعة تخزينية لمساعدتهم على تحقيق أقل تكلفة إجمالية ممكنة للملكية. وتُعدّ محركات الأقراص الصلبة عالية السعة هذه أيضاً خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرة تحقيق أهداف الاستدامة لدى الشركة ومساعدة عملاء مراكز البيانات على تحقيق أهدافهم الخاصة أيضاً. وصُممت محركات الأقراص الثابتة بسعة 28 تيرابايت و24 تيرابايت على وجه التحديد من مواد معاد تدويرها بنسبة 40% (من حيث الوزن) وهي أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة تزيد عن 10%2 لكل تيرابايت، مما يسهم بدوره في تحقيق أهداف كفاءة الطاقة للبنية التحتية لمراكز البيانات لدى العملاء على نطاق واسع.

قال آشلي جوراخبوروالا، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لوحدة أعمال محركات الأقراص الصلبة لدى ويسترن ديجيتال: "ينتج عن نقاط النهاية الجديدة والحالية من القطاعات والأجهزة المتصلة والمنصات الرقمية وابتكارات الذكاء الاصطناعي والآلات المستقلة وغيرها من المنصات الرقمية كمية هائلة من البيانات بشكل يومي. وتجد هذه البيانات المتواصلة طريقها في النهاية إلى السحابة، وهو ما يدعمه التقدم المستمر الذي نحققه في محركات الأقراص الثابتة. وباعتبارنا شريكاً استراتيجياً لعملاء السحابة ومراكز البيانات في جميع أنحاء العالم، فإننا نعمل اليوم على توسيع منصة محركات الأقراص الثابتة التي أثبتت فعاليتها وابتكاراتنا التقنية المتطورة بهدف توفير أعلى سعة تخزين لمحركات الأقراص الثابتة وقيمة التكلفة الإجمالية للملكية التي يطلبها عملاؤنا."

محرك أقراص28TB Ultrastar® DC HC680 SMR HDD

تقود ويسترن ديجيتال مسيرة التحول التقني الكبير القادمة في مراكز البيانات السحابية باستخدام محركات الأقراص الثابتة SMR. ويوفر محرك الأقراص الصلبة Ultrastar DC HC680 SMR الجديد بسعة 28 تيرابايت أقصى سعة تخزينية لعملاء النطاق الواسع والسحابة والشركات. وتم تصميمه لتلبية أحمال عمل الكتابة المتسلسلة، حيث تعد كثافة التخزين واط/تيرابايت ودولار/تيرابايت من المقاييس المهمة. ويستهدف حل التخزين الجديد بيئات التخزين المجمّع والنسخ الاحتياطي والأرشفة عبر الإنترنت والمراقبة بالفيديو والتخزين السحابي والتخزين للامتثال التنظيمي وتخزين البيانات الضخمة وغيرها من التطبيقات التي يتم الاطلاع على البيانات فيها بشكل نادر. وبالنسبة للقائمة المتزايدة من العملاء الذين قاموا بتحسين مجموعة تقنياتهم لاغتنام فوائد SMR، تتيح محركات الأقراص هذه الاستفادة المستمرة من فترة تطوير المنتج وإيصاله للأسواق بسرعة كبيرة من خلال دمج محركات الأقراص الثابتة ذات السعة الضخمة وتوسيع نطاق عروض منتجاتهم ببصمة أقل من الطاقة.

محرك أقراص24TB Ultrastar DC HC580 CMR HDD

استمراراً في تقديم الابتكار على نطاق واسع، يعد محرك الأقراص الصلبة Ultrastar DC HC580 24TB CMR المزود بتقنية OptiNAND المحسنة الخطوة التطورية الجديدة في مجال تقنيات تخزين البيانات الضخمة، مما يتيح لعملاء مراكز البيانات زيادة مساحة التخزين لديهم إلى أقصى حد في البيئات محدودة الطاقة. وللحصول على مساحة تخزين أفضل، يستطيع حل HC580 توفير ما يصل إلى 612 تيرابايت من التخزين لكل وحدة ضمن حل حاوية 4U 102. وتتميز محركات الأقراص هذه أيضاً بكفاءة أكبر في استهلاك الطاقة، حيث توفر 12% واط/تيرابايت أقل مقارنةً بحلول الشركة السابقة الذي تبلغ سعتها 22 تيرابايت.

يتم حالياً تأهيل محركات الأقراص الصلبة Ultrastar DC HC680 وHC580 من قبل مجموعة مختارة من الشركات التي تقوم بالتوسع ومزودي الخدمات السحابية وعملاء تصنيع المعدات الأصلية، وهي متاحة الآن لعملاء الشركات الكبيرة الذين يبحثون عن أعلى سعة مع استهلاك أقل للطاقة مقابل كل تيرابايت، لتصميم أنظمة تخزين ومراكز بيانات أكثر كفاءة.

