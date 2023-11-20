ثقافة الفيوم تواصل المبادرات للحث على المشاركة في الانتخابات

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات للتوعية بالمشاركة الإيجابية والفعالة في الإنتخابات، ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفي إطار البرنامج المعد خلال شهر نوفمبر الجاري بفرع ثقافة الفيوم.

خلال ذلك نظم بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان '' أهمية دور المرأة فى صنع القرار السياسى''، بمدرسة محمود حمزاوى التجارية للبنات، بالتعاون مع إداره طامية التعليمية، بدأت المحاضرة بكلمة عاطف سعيد محمد مدير الموقع، متحدثا عن الدور الإيجابى لكل مواطن مصرى تجاه الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: أن دور المواطن فى الانتخابات مثل دور الجندى والمحارب الذى يحمى الأوطان، لأنه يساهم بدور فعال فى بناء وطنه، ورفعة مكانته عاليا، مؤكدا أن الدور الإيجابى مسئولية وواجب وطنى، فكن حريصا أن يكون لك دور فى بناء بلدك، مدركا قيمة صوتك، وأن توضح للآخرين أهمية دوره فى صنع مستقبله بيده، ثم تحدثت المحامية راضية إدريس حول أهمية دور المرأة فى صنع القرار السياسى، وأن المراه تقلدت جميع المناصب التنفيذية، والقضائية، والتشريعية والبرلمانية، ومناصب أخري، وأصبح لها دور فى العمل العام والخدمى وتنافس بشدة فى انتخابات مجلس النواب أمام الرجال، وذلك بفضل تعليمها وتفوقها فى ظل نهضة تعليمية واضحة للجميع، وقد ازداد دور المرأة فى صنع القرار السياسي الذى يساعد فى تقدم الوطن، والآن فى الانتخابات أصبح لها تأثير فى دعوة وتشجيع الناس على النزول والمشاركة فى عملية الإدلاء بصوتها، سواء داخل أسرتها أو أقاربها، وجيرانها، وزملائها فى العمل، وأن المشاركة في الانتخابات تظهر للعالم مدى الرقى والنضج الذى وصلنا إليه.

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، عقدت مكتبة جرفس الفرعية محاضرة بعنوان ''دور المواطن في الانتخابات''، ضمن فعاليات مبادرة ''صوتك أمانة''، بالإدارة الزراعية بجرفس، تحدثت فيها أسماء أحمد مدير المكتبة، عن دور المواطن في الفعال والإيجابي في العملية الانتخابية، فهو واجب على كل فرد في المجتمع، حتى ننهض بهذا الوطن، ونقدم صورة مشرفة أمام العالم، وأكدت في حديثها علي روح الوطنية والإنتماء، والشعور بالمسئولية تجاه وطنهم للمشاركة في تحديد مصيره.

"الديمقراطية والحق في المشاركة الإنتخابية".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

ونفذت مكتبة حي جنوب محاضرة بعنوان ''الديمقراطية والحق في المشاركة الانتخابية''، أوضحت خلالها مريم محمد عباس، مفهوم المشاركة السياسية كآلية لإعطاء الحقوق المتساوية بين الأشخاص المؤهلين بموجب القانون، للإشتراك فى العملية السياسية فى الدولة، موضحة المؤسسات المسئولة عن التوعية السياسية ومنها؛ الأسرة، المدرسة، الجامعة، مؤسسات المجتمع المدنى، وأكدت علي أن المشاركة السياسية كوسيلة دفاع عن الأمن القومي للمواطنين، فهو حق مكفول لكل مواطن وعليه ألا يتنازل عنه.