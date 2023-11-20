كواليس سرقة مصفف الشعر هيثم دهب.. اتسحب من الفيزا 460 ألف جنيه

تباشر النيابة العامة، التحقيق في واقعة سرقة مصفف الشعر هيثم دهب، والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 460 الف جنيه من بطاقة الائتمان الخاصة به.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم يعمل في أحد فروع مصفف الشعر هيثم دهب ويدعى (محمد. ص) الشهير بسلطان، واستغل ثقة المجني عليه واستخدم بطاقة الائتمان الخاصة بأحد أفرعه لسرقة أمواله.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم استغل ثقة مصفف الشعر هيثم دهب به، واستطاع معرفة الرقم السري للبطاقة الائتمان الخاصة للمجني عليه عن طريق طلب سحب مبلع مالي ثم إعادة البطاقة له مرة أخرى.

وأشارت التحقيقات، أن المتهم استغل غياب المجني عليه مصفف الشعر هيثم دهب لسفره لإنهاء عمله بأحد المهرجانات الشهيرة في إحدى الدول العربية.

تفاصيل سرقة مصفف الشعر هيثم دهب

وقال المحامي محمود السمري، إن مصفف الشعر هيثم دهب اكتشف واقعة السرقة بعدما تلقى استعلاما من البنك عن قيمة المبالغ المالية المسحوبة من بطاقة الائتمان تصل إلى 460 ألف جنيه.

وتابع السمري، بأن البنك فاجأ مصفف الشعر بأنه لا يرسل تفاصيل المعاملات الخاصة الأقل من مبلغ 1000 جنيه، وأن المتهم استغل ذلك بعدم إرسال البنك معاملات السحب لأقل من 1000 جنيه وبدأ في تنفيذ مخطط جريمته، عن طريق سحب مبالغ مالية أقل من 1000 جنيه في المعاملة.

وأكد السمري، أن المتهم استخدم الفيزا الخاصة لمصفف الشعر هيثم دهب 460 مرة استولى خلالها على مبلغ مبلغ 460 ألف جنيه خلال فترة الاستيلاء على بطاقة الائتمان.

وفى سياق أخر أمرت جهات التحقيق بالإسكندرية، بحبس الراقصة حورية ، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بخدش الحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور، والرقص بطريقة تتنافى مع آداب المجتمع، وتعرية مناطق من جسدها أثناء الرقص، واستغلال الصغار عن طريق فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشكل يخالف القيم المصرية وأخلاقيات المجتمع.

وكشفت التحقيقات أن الراقصة حورية أعلنت عن نفسها خلال الرقص بملابس تكشف عورتها في النوادي الليلية، ونشرت مقاطع فيديو وصورا على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعمد ارتداء بدل رقص عارية، مضمونها الإعلان عن النفس والتحريض على الفسق والفجور، وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم المجتمع المصري.

جرائم الآداب ترصد نشاط الراقصة حورية

رصد رجال مكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، قيام الراقصة بكشف عورتها داخل النوادي الليلية ونشر مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي ترتدي فيها ملابس خادشة للحياء العام، وتظهر مفاتن جسدها، وتتضمن إعلانا وتحريضا على الفسق والفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري وعاداته.



وتعمدت الراقصة حورية خلال الفترة الأخيرة الظهور في جميع فيديوهاتها بأوضاع مخلة بالآداب العامة، ومقاطع رقص شعبي بطريقة مثيرة جنسيا، مما يؤدي إلى هدم قيم المجتمع وانحراف التربية والأخلاق لدى الصغار على مواقع التواصل الاجتماعي.

