تعليم جنوب سيناء يتابع فاعليات تدريب تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي

قام وكيل تعليم جنوب سيناء بمتابعة فاعليات تدريب " تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي " بإدارة طور سيناء، برعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء وإشراف الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية والإدارة المركزية لشؤون المعلمين.

وتابع محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء والمشرف العام على التدريب، اليوم الإثنين، فاعليات تدريب "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" وذلك بقاعة مدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية بنات المنعقد في الفترة من 19 نوفمبر حتى 21 نوفمبر 2023م.

وخلال الزيارة تحدث وكيل الوزارة مع المتدربين لافتًا لأهمية اكتساب المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، كما أجرى نقاشًا مع أمين اتحاد الطلاب بإدارة طور سيناء حول محاور تدريب اليوم الثاني "التربية الإيجابية".

وأوضح وكيل الوزارة أن المستهدفين هم مديرو المدارس ومعلم من كل مدرسة والأخصائي الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء كل إدارة وأمين اتحاد الطلاب من كل مرحلة بالإدارات الثمانية بإجمالي 482 متدربًا موزعين على (15) قاعة ويبلغ إجمالي المتدربين منهم بإدارة طور سيناء (150) متدربًا بقاعات (الشهيد عمرو شكري الإعدادية بنات والشهيد محمود ناجي الثانوية والسيدة خديجة الإعدادية وطه حسين الابتدائية) بعدد (5) قاعات بطور سيناء، و(2) قاعة بإدارة رأس سدر، و(2) بإدارة أبوزنيمة وباقي الإدارات (قاعة واحدة) وقد تناول تدريب اليوم الأول "الوعي والمواطنة" أما اليوم الثاني فكان عن "التربية الإيجابية "واليوم الثالث " خطة عمل وورشة أداء ختامي".

شهد جولة المتابعة مع وكيل الوزارة الأستاذة/ مها سيد، مديرة إدارة التدريب بالمديرية.

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