غينيا الاستوائية تتصدر مجموعتها بعد الفوز على ليبيريا بتصفيات المونديال

استطاع منتخب غينيا الاستوائية تحقيق فوزا مهما على نظيره منتخب ليبيريا بنتيجة هدف دون رد، في المماوجهة التى جمعتهما في اطار الحولة الثانية ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

أهداف المباراة..



سجل هدف غينيا الاستوائية اللاعب يمليو نسووي في الدقيقة العاشرة من أحداث اللقاء

وبتلك النتيجة تصدر منتخب غينيا الاستوائية ترتيب المجموعة الثامنة بتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، برصيد ٦ نقاط جمعها من خوض مباراتين، ويأتي منتخبي تونس ومالاوي برصيد ٣ نقاط ثم ليبيريا بدون نقاط.

منتخب كوت ديفوار يفوز على جامبيا بتصفيات كأس العالم 2026

وحقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره الجامبي بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 المقبلة، والتي تشهدها أمريكا وكندا والمكسيك، في المباراة التي شهدها ملعب بنجامين مكابا.

ترتيب مجموعة كوت ديفوار وجامبيا

يحتل منتخب كوت ديفوار “ساحل العاج” صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحل نظيره الجابوني في المركز الثاني بنفس الرصيد، وبوروندي في المركز الثالث بثلاث نقاط.

فيما يحل المنتخب الكيني في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط، وجامبي في المركز الخامس بصفر من النقاط، بينما يتزيل منتخب سيشل المجموعة بدون نقاط.