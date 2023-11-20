الإعدام للمتهم بقتل الأديبة نفيسة قنديل

قضت محكمة النقض ، اليووم الأثنين، برفض الطعن رقم 3634 لسنة 91 قضائية و تأييد حكم إعدام قاتل الأديبة نفيسة قنديل زوجة الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر.

وقررت المحكمة عدم قبول الطعن من المحكوم عليه شكلا، وقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام قاتل السيد عادل السيد محمد يونس، 31 عاما يعمل نجار مسلح، المتهم بإنهاء حياة الأديبة نفيسة قنديل.

تفاصيل قتل الأديبة نفيسة قنديل

كانت الدائرة الثالثة جنايات شبين الكوم، قضت في 20 ديسمبر 2020، برئاسة المستشار عبد الحليم حسين المسيري، بإجماع الآراء بإعدام السيد عادل السيد محمد يونس قاتل الأديبة نفيسة قنديل، زوجة الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفي مطر، شنقا عقب ورود رأى مفتى الجمهورية.

ترجع تفاصيل القضية رقم 10586لسنة 2019 جزئي جنايات أشمون المقيدة برقم 663 لسنة 2019 كلي شبين الكوم، إلى 19 مارس 2019، حينما اقتحم المتهم، (32 عاما)، مقيم بقرية "سدود" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، فيلا الأديبة نفيسة قنديل، بقرية رملة الأنجب، المجاورة لسكن المتهم، بغرض سرقة أموالها، وقام بقتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستغلا مبيتها وحدها.

ومن جهة أخرى أجلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، محاكمة عاطل مُتهم في القضية رقم 519 لسنة 2023 جنايات فاقوس، المقيدة برقم 1450 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، بقتل رئيس جمعية أهلية خيرية، وسرقة مبلغ مالي من أموال الجمعية بمدينة فاقوس، لجلسة غدا الثلاثاء، لمناقشة الطب الشرعي.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية في أوائل العام الجاري، بلاغا من ربة منزل، بالعثور على شقيقها جثة هامدة داخل مقر جمعية خيرية يرأس مجلس إدارتها بنطاق مدينة فاقوس.

وبالفحص، تبين العثور على جثمان"ياسر.إ. الـ" 65 عاما، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة فاقوس، وتوصلت التحريات الأولية، إلى المجني عليه يعود لمنزله بعد الانتهاء من عمله ليلا؛ وليلة الحادث، ووقت استعداده التجهيز لجمع المساعدات الإنسانية الشهرية لصرفها صباح اليوم التالي على الحالات المرضية والاكثر احتياجا، تأخر عن موعد رجوعه، فذهب أحد أفراد أسرته للأطمئنان عليه فوجده جثة هامدة ومشنوقا بحبل.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود. م" 23 عاما، عاطل، مقيم قرية كفر البلاسي بمركز فاقوس، وذلك بعدما زار المجني عليه في الجمعية للسؤال عن المساعدة الشهرية لوالدته، فتلاحظ له الأموال التي يجهزها المجني عليه استعدادها لصرفها للمستحقين، وما إن ظفر به طوق عنقه وفمه بأداة " حبل " قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته عليه، واستولى علي هاتف محمول، والمبالغ المالية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبالعرض على النيابة ادأحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها المتقدم.