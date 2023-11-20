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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فودين يقود تشكيل إنجلترا أمام مقدونيا

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

 كشف الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي، بقيادة جاريث ساوثجيت، عن تشكيل مواجهة مقدونيا، ضمن منافسات تصفيات أمم أوروبا “يورو 2024”.

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 ويجلس ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء خلال هذه المواجهة، بينما يقود زميله فيل فودين الهجوم الإنجليزي خلال المواجهة المنتظرة.

 تشكيل إنجلترا أمام مقدونيا:

 حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

 الدفاع: كايل ووكر، لويس، هاري ماجواير، ترنت ألكسندر أرنولد.

 خط الوسط: ديكلان رايس، فيل فودين، جاك جريليش، بوكايو ساكا، مارك جوي.

 الهجوم: أولي واتكينز.

تشكيل إنجلترا

 ومن المقرر أن تنطلق المباراة في العاشرة من مساء الليلة، في المباراة التي يشهدها ملعب بروكسي آرينا معقل مقدونيا.

 وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات “بين سبورتس” القطرية، والتي نجحت في الحصول على حقوق بث تصفيات أمم أوروبا “يورو 2024”.

 ترتيب مجموعة إنجلترا ومقدونيا:

ترتيب مجموعة إنجلترا ومقدونيا

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