تموين أسيوط يضبط نصف طن جبنة موزاريلا غير الصالحة للاستهلاك الإنساني

نظمت مديرية التموين بأسيوط حملة تموينية مشتركة في محافظة أسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، بالتعاون مع العميد أحمد شكري، رئيس مباحث التموين بأسيوط، والوليد سمير، مدير إدارة تموين أبوتيج.

وتهدف هذه الحملة إلى مكافحة الغش الغذائي وضبط المخالفات في مجال تجارة المواد الغذائية. تم ضبط 500 كيلو جرام من الجبنة الموزاريلا غير الصالحة للاستهلاك الإنساني في أحد الأماكن غير الصحية. وقد تبين أن شخصًا يقوم بتجميع اللبن وإضافة مواد ضارة لتصنيع هذه الجبنة.

تم حجز الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها. كما شارك أفراد الشرطة في عمليات الضبط لضمان تنفيذ الحملة بشكل سلس وناجح. يعكس هذا التدخل التزام الجهات المعنية بحماية صحة وسلامة المواطنين وضمان نزاهة السوق الغذائية في المحافظة.

تُعد هذه الحملة تذكيرًا للتجار والباعة بأهمية الالتزام بالمعايير الصحية والجودة في توفير المنتجات الغذائية للمستهلكين. كما تعزز الحملة الوعي بأهمية الشراء من مصادر موثوقة والابتعاد عن المنتجات القد تشكل خطرًا على الصحة.

بالتعاون المشترك والتنسيق بين مختلف الجهات والأفراد المعنيين، سيستمر الجهود المبذولة في تحسين مستوى الرقابة الغذائية ومكافحة الغش الغذائي في محافظة أسيوط. وستظل هذه الحملات تعزز الثقة في الأغذية المتاحة في السوق وتحقق أهداف الجهود الوطنية في ضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين.

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات