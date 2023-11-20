نوع من الفواكة يساعد على إنقاص الوزن والشعور السريع بالشبع

ووصف علماء من مركز أبحاث التغذية في معهد إلينوي للتكنولوجيا الأفوكادو بأنه أحد أفضل الفواكه لخسارة الوزن لما له من تأثير فريد بالإضافة إلى أن الأفوكادو يحتوي على عدد كبير من العناصر المفيدة، فإنه يشبع الجسم أيضًا بهرمون اللبتين.

هذا الهرمون هو المسؤول عن حالة الشبع وإذا كانت مستويات اللبتين مرتفعة، فلن يرغب الشخص في تناول الطعام.

ويمكن استخدام هذا التأثير من قبل الأشخاص الذين يريدون إنقاص الوزن.

حتى أن الباحثين أجروا تجربة أظهرت فعالية الأفوكادو في إنقاص الوزن وعرضوا على المشاركين في التجربة وجبتين - الأفوكادو أو أي طعام آخر قليل الدسم، وهؤلاء الأشخاص الذين اختاروا الأفوكادو بانتظام فقدوا الوزن بشكل أكثر فعالية، لأن نصف حبة أفوكادو متوسطة الحجم تشبع الجسم أكثر من وجبة غداء قليلة الدسم.

وقال العلماء: "إن تناول الأفوكادو يساعد على زيادة مستويات الهرمون الذي يسبب الجوع وتناول الدهون الصحية بحكمة يقمع الجوع ويعزز السيطرة على الوزن وفقدان الوزن".