جامعة سوهاج تنظم ندوه توعوية لتعزيز المشاركة في العمل العام لشباب الجامعات

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج والعقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة سوهاج فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك لنشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركة في العمل العام لشباب الجامعات، بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني أن مبادرة "حياة كريمة" حققت انجازات غير مسبوقة فى الريف المصرى منذ أن اطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لتنمية وتطوير المجتمع المصري، مؤكدًا على حرص الجامعة علي مشاركة طلابها في خدمة المجتمع ومد يد العون للاخرين وغرس روح الانتماء وحب الوطن لديهم، وذلك من خلال حثهم علي العمل التطوعي، وزيادة وعيهم الثقافى وتوعيتهم بالمشروعات القومية ومحاربة الأفكار السلبية،

وثمن النعماني التعاون المشترك بين الجامعة، ومؤسسة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والفكرى لطلاب الجامعة، من خلال تنفيذ الندوات والحلقات النقاشية لتنمية وعيهم بدور المبادرة في ضمان الحياة الكريمة للمجتمع المصري.

وفي بدايه كلمته وجه العقيد محمد كمال شكره وتقديره للدكتور حسان النعماني علي التعاون المثمر بين الجامعة ومؤسسه حياة كريمة، مؤكداً علي ان جامعة سوهاج هي الداعم الأول والأساسي والشريك في كل الانجازات ونجاح ماتقوم بتنفيذه مؤسسة حياة كريمة داخل المحافظة، مشيراً الي انه يتم تنظيم تلك الندوة للعام الثاني علي التوالي علي آرض جامعة سوهاج، وذلك بهدف تنمية وعى طلاب الجامعة بحجم الانجازات والجهود التنموية، ونشر ثقافة العمل التطوعي، واشراكهم فى العمل الذى تقوم به المبادرة.

وأوضح كلاً من محمود نجاح ابو سديرة، ونسرين عبد الرازق منسقي مبادرة حياة كريمة بالمحافظة أن الندوة اشملت جانب تعريفي بكافة الأنشطة التي تقوم بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بمحافظة سوهاج والمشروعات التي تم تطبيقها على أرض الواقع بالإضافة إلى جانب توعوي بأهمية العمل التطوعي والمجالات المتاح المشاركة بها فى المبادرة مع توزيع استمارة على الطلاب الراغبين للانضمام فى العمل التطوعى بالمؤسسة لتسجيل بياناتهم .

حضر فعاليات الندوة الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من منسقي مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من العمداء والوكلاء واعضاء هيئة التدريس ولفيف من متطوعي المبادرة بالكليات المختلفة.