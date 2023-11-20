طبيبة تحذر من تناول الأفوكادو والفواكه المجففة لهذا السبب

قالت أخصائية الغدد الصماء والتغذية يوليا خروليفا، ليست كل المنتجات المرتبطة بنظام غذائي صحي تساعدك على الحصول على قوام نحيف.

وأضافت الدكتورة خروليفا في إحدى المقابلات إن بعض الأطعمة والمشروبات المرتبطة بنظام غذائي صحي يجب أن يتناولها الأشخاص الذين يفقدون الوزن بحذر، وعلى وجه الخصوص، تشمل هذه العصائر وعصائر الفاكهة وتناولها المستمر (خاصة بشكل غير صحيح - على سبيل المثال، على معدة فارغة) يمكن أن يساهم في انتهاك عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات ومشاكل في الجهاز الهضمي.

والعديد من الأطباق والمنتجات التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد لا تساعدهم في الواقع على أن يصبحوا أكثر نحافة أو حتى تضر بصحتهم"، هذا ما قاله الطبيب لموقع Gazeta.Ru.

كما نصحت الدكتورة خروليفا من يفقدون الوزن بتناول الأفوكادو والفواكه المجففة بحذر ووفقا للخبير، فإن حبة الأفوكادو المتوسطة تحتوي تقريبا على نفس كمية السعرات الحرارية الموجودة في طبق الغداء (حوالي 240 سعرة حرارية) بالإضافة إلى الكثير من الدهون.

ويتفوق الأفوكادو في محتوى الدهون والسعرات الحرارية على معظم الخضروات والفواكه، أما الفواكه المجففة، فنظراً لقلة الرطوبة فيها، فإنها تتميز باحتوائها على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات ويجب على من يفقدون الوزن تناول هذه الأطعمة بحذر، لأنها تحفز زيادة مستويات السكر في الدم وارتفاع الأنسولين.

وحذرت خبيرة التغذية من أنه "يمكن أيضًا احتواء السكر المضاف في منتجات الألبان - الزبادي أو الجبن أو الكفير"، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون السكر موجودًا في ألواح البروتين. أوصى الأخصائي بأن تدرس دائمًا تركيبة المنتج بعناية عند الشراء.