الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: المرأة المصرية تاريخ من النضال في حب الوطن

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: المرأة المصرية تاريخ من النضال في حب الوطن".

ويتضمن العدد الكثير من الموضوعات، أبرزها:

 

ــ رئيس الوفد: المرأة المصرية قدمت أروع الأمثلة في الفداء والتضحية

ــ سيدت الوفد لعبن دورًا كبيرًا في نصرة قضايا البلاد وجلاء الاحتلال

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: رؤية الوفد.. والسباق الرئاسي

ــ العالم يحتفل بيوم الطفل بذبج 5500 من أطفال غزة

ــ “أبو الغيط”: العار يلاحق المنظمات الدولية

ــ غضب أمريكي نتيجة الفشل في ردع “إيران” بالأراضي السورية

ــ النازية الصهيونية ترتكب مجزرة بالمستشف الإندونيسي

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