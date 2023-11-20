اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: المرأة المصرية تاريخ من النضال في حب الوطن
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: المرأة المصرية تاريخ من النضال في حب الوطن".
ويتضمن العدد الكثير من الموضوعات، أبرزها:
ــ رئيس الوفد: المرأة المصرية قدمت أروع الأمثلة في الفداء والتضحية
ــ سيدت الوفد لعبن دورًا كبيرًا في نصرة قضايا البلاد وجلاء الاحتلال
ــ د. وجدي زين الدين يكتب: رؤية الوفد.. والسباق الرئاسي
ــ العالم يحتفل بيوم الطفل بذبج 5500 من أطفال غزة
ــ “أبو الغيط”: العار يلاحق المنظمات الدولية
ــ غضب أمريكي نتيجة الفشل في ردع “إيران” بالأراضي السورية
ــ النازية الصهيونية ترتكب مجزرة بالمستشف الإندونيسي