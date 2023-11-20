مجموعة الباتروس للفنادق تفتتح أحدث مدينة ألعاب مائية بمرسى علم

أفتتاح أحدث أكوا بارك بمنتجع بيك الباتروس سى ورلد مرسى علم كعادتها فى التطوير والتجديد المستمر اعلنت اليوم مجموعة بيك الباتروس للفنادق عن افتتاح احدث اكوا بارك مائية داخل منتجع الباتروس سى ورلد بمرسى علم - البحر الاحمر .

يذكر ان منتجع بيك الباتروس سى ورلد من أوائل منتجعات الخمس نجوم بمرسى علم وقد حصد المنتجع العديد من الجوائز العالمية من السوق الالمانى HolidayCheck والسوق الهولندى Zoover بأعلى التقييمات على موقع بوكينج دوت كوم للحجوزات الالكترونية 10\8.9 ..

الجدير بالذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق تحتفل هذا العام بالعيد السنوى الحادى و الثلاثون للمجموعة فى سوق السياحة المصرى بعدد ٢٦ منتجع و أكثر من ١٤ ألف غرفة و ١٢ ألف موظف وشريك فى النجاح ..