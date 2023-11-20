ابدأ حلمك.. انطلاق فعاليات تخريج دفعة جديدة في مدينة الخارجة بالوادى الجديد

ابدأ حلمك .. انطلقت قبل قليل فى عاصمة الثقاقة المصرية محافظة الوادي الجديد، فعاليات الحفل الختامي لتخريج 40 متدربًا من أبناء مدينة الخارجة، ضمن مشروع ابدأ حلمك الذى يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فى أولى محافظات المشروع بالمرحلة الثالثة، الوادى الجديد.

بدأت الفعاليات على مسرح سينما هيبس، الذى يحتض حفل التخرج، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء غزة.

ثم عرض فيلم قصير عن الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية.

جاء ذلك فى حضور عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هاني كمال، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع والأستاذة الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، عدد من القيادات والمخرجين.



"ابدأ حلمك" يوفر تدريباً مميزاً لشباب مدينة الخارجة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل.

يأتى ذلك ضمن فعاليات احتفاء وزارة الثقافة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، وفي سياق برامج العدالة الثقافية لأبناء المحافظات الحدودية.

تقدم دفعة الخارجة العرض المسرحي الشامل "صورة"، وهو أحد المشاريع الفنية الغرض منها إظهار مهارات المتدربين وما وصلوا اليه من مستوى في ضوء البرنامج التدريبي المقرر.

بدأ العمل في مشروع "ابدأ حلمك" شهر مارس الماضي حيث تقدم للاختبار في الداخلة والخارجة أكثر من 500 شاب وفتاة، وتم اختيار 40 متدربا لكل موقع.

وقام بالتدريب على التمثيل المخرج أحمد السيد.

والتدريب على الاستعراضات والأداء الحركي الفنان مناضل عنتر، والتدريب على الموسيقى والغناء المايسترو حسام حسني، والسينوغرافيا والديكور والأزياء والإضاءة الدكتور عمرو الأشرف، والتدريب على الحكي والارتجال المخرج ماهر الحجار، وبإشراف المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي بالداخلة، والمخرج محمد سعد بالخارجة.

ابدأ حلمك

"ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة عبر هيئة قصور الثقافة.

ويهدف المشروع إلى تدريب شباب المحافظات من أجل إعداد الممثل الشامل القادر على أداء فنون المسرح.

يسعى المشروع إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة حتى يتسنى الوصول إلى تقديم وصناعة عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.

ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان الدكتور هاني كمال، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه.

دفعات سابقة

شهدت المرحلة الأولى للمشروع تخرج دفعات من محافظات أسيوط والفيوم والشرقية. أما المرحلة الثانية فكانت محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقًا مسرحية نوعية.

أما مرحلته الثالثة حاليا فتنفذ في محافظات الوادي الجديد وشمال سيناء وقنا والمنوفية.