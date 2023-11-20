اتباع الصيام المتقطع بمفردك يشكل خطراً على صحتك

قالت الطبيبة جوليا كاثوريا إن الصيام المتقطع لا يجب اتباعه إلا بعد استشارة الطبيب المختص.

يحظى الصيام المتقطع بشعبية كبيرة اليوم: فهو يعتبر من الطرق الفعالة لإنقاص الوزن والحفاظ على الوزن، وأضافت في مقابلة إن اتباع الصيام المتقطع بمفردك يشكل خطورة على صحتك - ولا ينصح به للجميع.

وحذرت كاثوريا من أن تحص صفراوي على وجه الخصوص قد يكون نتيجة لهذا النظام الغذائي.

الحقيقة هي أن أي فترة من الصيام تبطئ تقلص جدران المرارة وتؤدي إلى ركود الصفراء ولكي تنقبض المرارة نحتاج إلى الغذاء وإذا لم يدخل الجسم وكانت فترة الصيام طويلة، فلن تعمل المرارة.

ومن المخاطر الصحية الأخرى أن الصيام المتقطع قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة نقص الفيتامينات والعناصر الدقيقة.

وأكدت المختصة: أن الشخص الذي ينوي اتباع الصيام المتقطع لا ينبغي أن يكون مصابًا بمثل هذا الاضطراب.

أشارت يوليا كاثوريا إلى أنه إذا كان هناك نقص في الفيتامينات أو العناصر الدقيقة أو مشاكل في امتصاص البروتين أو نقص البروتين، فإن الصيام المتقطع ليس هو الفكرة الأفضل.

وأضافت أن هذا النوع من التغذية غير مقبول لجسم شاب، ويمنع متابعته حتى سن 18 عاما. كما هو الحال أثناء الحمل أو في الحالات التي يوجد فيها اضطراب في الأكل. لا يُنصح بشدة الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ومشاكل الغدة الدرقية والأمراض المزمنة في الجهاز الهضمي والكلى ببدء الصيام المتقطع من تلقاء أنفسهم.

وخلصت الخبيرة إلى أنه في بعض الحالات يكون الصيام المتقطع مقبولا، ولكن لا ينبغي أن يتخذ هذا القرار إلا أخصائي.