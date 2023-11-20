طاهر يؤدي جلسة علاج طبيعي في تدريبات الأهلي
أدى طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأهلي ،جلسة علاج طبيعي في الجيم على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
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خاض الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، مساء اليوم، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين لشرح العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة، والتي تشهد تحديات عديدة بداية من مواجهة ميدياما.
وخاض الفريق جانبًا بدنيًّا ثم واصل وحداته التدريبية المتنوعة داخل التتش، وحرص الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.