زيت شجرة الشاي.. الحل السحري لمشاكل الشعر| تعرفي على فوائده

زيت شجرة الشاي من الزيوت الصحية التي لا يعرفها الكثير من السيدات رغم فوائده العديدة، فيتميز بإحتوائه على خصائص هامة لصحة شعرك، مما يخلصك من جميع مشاكل الشعر الشائعة والمزعجة لديك، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائده.

زيت شجرة الشاي للشعر

فوائد زيت شجرة الشاي للشعر

التخلص من قشرة الشعر

يمتلك زيت شجرة الشاي خصائص مضادة للفطريات ومضادة للالتهابات تجعل من فوائده المحتملة تقليل قشرة الشعر الناجمة عن إصابة فروة الرأس بالفطريات أو التهاب الجلد الدهني، كما يعمل على التخفيف من حكة ودهون فروة الرأس المرتبطة بقشرة الرأس

زيادة نمو الشعر

يساهم في حث بصيلات الشعر على النمو وبالتالي زيادة كثافة الشعر؛ فيُخلط مع أي زيت آخر، مثل: زيت الزيتون، أو زيت اللوز الحلو، وتدلك به فروة الرأس.

يعالج جفاف الشعر

يزيد من رطوبة فروة الرأس ويُعالج جفافها وذلك بخلطه مع زيت الجوجوبا ويُوضع على فروة الرأس مدّة رُبع ساعةٍ.

تنظيف فروة الرأس

تبدأ العناية بالشعر من الاهتمام بصحة فروة الرأس؛ والتي تحتوي على البصيلات، وهي الفتحات الدقيقة المسؤولة عن نمو الشع؛ وعندما تغلق هذه البصيلات بالملوثات الموجودة في الغلاف الجوي، يبدأ الشخص في مواجهة مشاكل الشعر.

القضاء على القمل

توضع بضع قطرات من زيت شجرة الشاي على فروة الرأس ويترك طوال الليل، وفي صباح اليوم التالي يتم بتمشيط الشعر لإزالة القمل الميت، فستتخلصين من القمل نهائيًا.