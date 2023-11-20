وكيل تعليم الفيوم تجرى جولة ميدانية بمدارس التعليم الفني بأبشواي

قامت اليوم الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بجولة ميدانية لعدد من مدارس التعليم الفني ومدارس المرحلة الابتدائية ، بإدارتي أبشواي وغرب الفيوم التعليمية، للإطمئنان على انتظام وانضباط سير العملية التعليمية بالمدارس.

تابعت "قرنى " مدرسة أبوكساه الثانوية الصناعية العسكرية بنين - إدارة أبشواي التعليمية، بحضور محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني ، و محمود الباهي مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية.

وتفقدت المدرسة والفصول الدراسية، كما تابعت عدد من أقسام المدرسة، للوقوف على تطبيق الحصص العملية بالمدرسة، ومدي الإستفادة من الجانب العملي بالمدرسة .

كما تابعت وكيل الوزارة، مدرسة محمد سالم توفيق الابتدائية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وتفقدت المدرسة والفصول الدراسية، وحجرات الأنشطة والمعامل، كما ناقشت التلاميذ فى المادة العلمية للوقوف على المستوى العلمي للتلاميذ.

أكدت وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة الفنية المستمرة لمدير المدرسة للفصول الدراسية بصفة مستمرة، وكذلك الإهتمام بالنظافة والصحة العامة لأبنائنا التلاميذ، وأهمية الأنشطة المدرسة، والتي تعد مكمل تعليمي هام.

مجلس الدراسات العليا

ومن جهه اخرى عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس ، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع تمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلميَّة؛ 29 ماجستير، و20 دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

وخلالَ هذا الاجتِماعِ تمَّ عَرْضُ خِطابِ الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير التعليم العالي بشأن الضوابط الخاصة بعقد المؤتمرات العلميَّة الدوليَّة، ومناقشة آليات تنفيذِها، كما أُحيطَ المجلسُ علمًا بالإعلان عن بَدء تفعيل مِنَصّة الأجازات الدراسيّة الإلكترونيّة بالإدارة المركزيّة للبعثات بوزارة التعليم العالي، ومناقشة أهم الضوابط الخاصة بذلك.

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.

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