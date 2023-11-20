تحت شعار "صوتك مستقبلك انزل وشارك" ندوات توعوية بالإسماعيلية

تحت شعار صوتك "مستقبلك انزل وشارك" نظَّم فريق إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، أمس الأحد، ندوة توعوية بمديرية الزراعة بالمحافظة عن أهمية المشاركة السياسية، وضرورة ممارسة حقهم الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتباره واجبًا وطنيًا وحق أصيل لكل مواطن مصري، خاصة في ظل التحديات التى تشهدها الدولة المصرية هذا إلى جانب ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها أثناء المشاركة الانتخابية؛ من أجل الوقاية من انتشار الأمراض التنفسية المُعدية وخاصة في ظل التقلبات الجوية.

وفي السياق ذاته، تم تنظيم ندوة توعوية أخرى بمدرسة الشاطئ الإعدادية بنات بالإسماعيلية، من أجل توعية النشء والشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

كما قام فريق عمل مبادرة "100 يوم صحة" بالكشف الطبي على عدد من المدرسين والطالبات؛ لفحص الأمراض السارية (الضغط والسكر والاعتلال الكُلوي).