المعاملات التجارية باليوان والروبل بين روسيا والصين تقفز إلى 95%

أفاد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، بأن حجم التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية بين روسيا والصين بلغ 95%.

الروبل الروسي

وقال بيلوسوف خلال اجتماع للجنة الحكومية الروسية الصينية للتعاون الاستثماري، المنعقد في بكين، اليوم الاثنين: "إن حجم التسويات المتبادلة بين بلدينا بالعملات الوطنية آخذ في الازدياد، يمثل اليوان والروبل بالفعل 95% من جميع المعاملات التجارية بين روسيا والصين".

وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إلى أنه على الرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي الخارجي، فإن العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي وصلت اليوم إلى مستوى عالٍ غير مسبوق، وتستمر في التطور في جميع المجالات.

وأضاف بيلوسوف "أنها (العلاقات الروسية الصينية) مبنية على أساس متين من الاحترام المتبادل والمساواة والثقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، (إننا نعمل على) تعزيز تنمية وازدهار بعضنا البعض".

وفي سبتمبر الماضي، أعلن وزير التنمية الاقتصادية فى روسيا ، ماكسيم ريشيتنيكوف، عقب اجتماع اللجنة الفرعية الروسية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي، أن حصة الروبل واليوان الصيني في الحسابات التجارية بين روسيا والصين بلغت 90%.

وأضاف أن التركيز على اليوان في التجارة أمر لا مفر منه، نظراً لحجم الاقتصاد الصيني وقابلية تحويل العملة.

روسيا تظل أكبر موردي النفط إلى الصين في أكتوبر

النفط

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن روسيا تظل أكبر موردي النفط إلى الصين في أكتوبر على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام الروسي مع مواصلة السعودية خفض الإمدادات.

وورد في بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين أن إجمالي واردات الصين من روسيا، بما في ذلك الإمدادات عبر خطوط الأنابيب وشحنات بحرية، بلغ 8.54 مليون طن متري أو 2.01 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي.

لكن الشحنات الروسية واصلت الاتجاه الهابط المسجل في الشهر السابق، إذ تراجعت 5.6% مقارنة بمستوى سبتمبر عند 2.13 مليون برميل يوميا.

وسجل إجمالي الشحنات من السعودية 6.64 مليون طن أو 1.56 مليون برميل يوميا ليتقلص 16.2% مقارنة بالعام السابق.

وهبطت أيضا واردات الصين من الخام السعودي على مدى الشهرين المنصرمين، فتراجعت مستويات أكتوبر 2.5% مقارنة بسبتمبر.

وسيستمر خفض الرياض الإنتاج من طرف واحد بواقع مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، وتعهدت موسكو أيضا بتمديد خفض الصادرات بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.