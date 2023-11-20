في يوم الطفل الدولي..الجامعة العربية تدعو العالم إلى حماية الأطفال فى غزة

دعت الجامعة العربية المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته تجاه حماية الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة، ودق ناقوس الخطر لحمايتهم من خلال إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات والقوانين التي تكفل حماية الأطفال استناداً لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لسنة (1974)، وإعلان الجمعية العامة بشان حقوق الطفل لسنة (1959)، والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل لسنة (1989) والبروتكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية، وذلك تزامنا مع يوم الطفل الدولي والذي يصادف 20 من نوفمبر من كل عام.



وأطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيديو يوثق معاناة الطفل الفلسطيني بقطاع غزة.

وفي نفس السياق، أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتورة هيفاء أبوغزالة، أن آلة الحرب الإسرائيلية ترتكب جرائم يومية في غزة، دون أي تحرك دولي.

وأضافت الأمين العام المساعد للجامعة العربية: "نعبر عن الشكر والتقدير لمصر لجهودها لوقف العدوان على غزة سياسيا وإنسانيا وأن ما تقوم به قوات الاحتلال في غزة جريمة إبادة جماعية".



