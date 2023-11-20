الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

في يوم الطفل الدولي..الجامعة العربية تدعو العالم إلى حماية الأطفال فى غزة

الجامعة العربية
الجامعة العربية

دعت الجامعة العربية المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته تجاه حماية الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة، ودق ناقوس الخطر لحمايتهم من خلال إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات والقوانين التي تكفل حماية الأطفال استناداً لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لسنة (1974)، وإعلان الجمعية العامة بشان حقوق الطفل لسنة (1959)، والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل لسنة (1989) والبروتكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية، وذلك تزامنا مع يوم الطفل الدولي والذي يصادف 20 من نوفمبر من كل عام.
  
وأطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيديو يوثق معاناة الطفل الفلسطيني بقطاع غزة.

وفي نفس السياق، أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتورة هيفاء أبوغزالة، أن آلة الحرب الإسرائيلية ترتكب جرائم يومية في غزة، دون أي تحرك دولي.
وأضافت الأمين العام المساعد للجامعة العربية: "نعبر عن الشكر والتقدير لمصر لجهودها لوقف العدوان على غزة سياسيا وإنسانيا وأن ما تقوم به قوات الاحتلال في غزة جريمة إبادة جماعية".

 


 

مواد متعلقة

أبو الغيط يشارك في افتتاح أعمال القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة بلندن

لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي.. انطلاق منتدى الأعمال الخليجي المصري الأربعاء القادم

بمناسبة يوم الطفل الدولي: الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي بحماية أطفال غزة

البرلمان العربي: مصر نموذجا رائدا في جذب الاستثمارات بفضل جهود الرئيس السيسي وموقعها المحوري

السفير حسام زكي: علاقات مصر العربية والدولية تحت قيادة السيسي مشهود لها بالتوازن والاعتدال

أبو الغيط : تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية أو غزة خط أحمر مرفوض عربياً

انعقاد اجتماع معاهد الإدارة العامة بمجلس التعاون الخليجي الحادي والعشرين بسلطنة عمان

السفيرة هيفاء أبو غزالة تعلن إطلاق قافلة مساعدات إنسانية لدعم غزة الخميس المقبل
الجريدة الورقية