وزير الرياضة يشهد تدشين متطوعي فريق مراكز شباب مصر

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل تدشين فريق متطوعي مراكز شباب مصر يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023. بحضور الأستاذ الدكتور ماجد العزازي، رئيس مجلس الإدارة اتحاد مراكز شباب مصر والدكتور محمد عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو وكوك، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدكتور محمد سادات، عضو مجلس الإدارة.

تم الإعلان خلال الحفل عن ضم متطوعي فريق مراكز شباب مصر لاتحاد العام لمراكز الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية..

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للجهود التطوعية التي يقدمها الشباب في خدمة المجتمع وتعزيز الحياة الشبابية. وأكد أنه سيتم توفير كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لفريق متطوعي مراكز شباب مصر لضمان نجاح مهمتهم في توثيق ونشر الأنشطة والفعاليات الشبابية في مصر.

ومن المقرر أنه سيتم الإعلان عن نموذج تسجيل لمتطوعي الفريق الجدد، وسيتم إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين. من المتوقع أن يكون للفريق دور هام في تعزيز الوعي الشبابي وتوثيق الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مراكز الشباب في مصر.