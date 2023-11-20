شروط وضوابط الحج السياحي 2024

تستعد شركات السياحة لموسم الحج 2024م، إذ أعلنت عدد من الشركات عن برامج مختلفة بأسعار مقبولة، وذلك بعدما اعتمد أحمد عيسي، وزير السياحة، الضوابط المنظمة للموسم الجديد.

الضوابط والقواعد المنظمة للحج

تم وضع الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

الشروط

- أن يتمتع المُتقدم لأداء مناسك الحج، بالصحة الجيدة.

-أن يكون معافى من جميع الأمراض التي تعوق سفره.

-ألا يقل عمر الذكور عن 25 عامًا إلا لو كان مرافقًا لأحد والديه شرط ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

ويشترط للسيدات اللائي تجاوزن عمرهم 45 عامًا، ولم دون ذلك، يجب وجود محرم شرعي مرافق لها.

- يسمح هذا الموسم، السماح للسيدات دون 45 عامًا، بالسفر دون محرم، لأداء مناسك الحج.

- يجب أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته.

- ويحمل بطاقة رقم قومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويكون كامل الأهلية والقانونية لأداء المناسك.

خطوات التسجيل في حج القرعة السياحي 2023

يتم تقديم طلب الحج من خلال الشركة السياحية بموقع ترانس، وهو تابع لوزارة السياحة والآثار.

- الدخول إلى موقع الغرفة من هنا وتحديد مستوى الحج، وكتابة الإيميل الخاص بالحج.

- قم بدفع جدية الحجز.

- ثم قم بالدخول مجددًا على موقع الغرفة لتحديد مستوي الحج، ودفع إيصال السداد بالرقم.

- وبعدها انتظر إرسال اليوزر والباسورد على الإيميل.

- ثم قم بالدخول على بوابة الحج المصرية، لتفعيل اليوزر نيم والباسورد.

الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي 1445هجرياً

- إلزام الشركات المنفذة للبرنامج البري بأن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج براً ذات مواصفات حديثة على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2016 وذلك تعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج.

- السماح للسيدات أداء فريضة الحج لمن هم أكبر من 25 عام دون التقيد بشرط المحرم.

- لأول مرة، السماح للمواطن الفائز في قرعة الحج السياحي التنازل عن فرصة الحج لأحد والديه (الأب/الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء)

- كما أنه تم استحداث طرح باقات مميزة للحج السياحى للشركات الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقاً للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن.

- يتم إلزام الشركات المنفذة للبرنامج البري بأن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج براً ذات مواصفات حديثة على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2016 وذلك تعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج.

- تم السماح للسيدات أداء فريضة الحج لمن هم أكبر من 25 عام دون التقيد بشرط المحرم.

- يتم السماح للمواطن الفائز في قرعة الحج السياحي التنازل عن فرصة الحج لأحد والديه (الأب/الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء).

- كما أنه تم استحداث طرح باقات مميزة للحج السياحي للشركات الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقاً للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن.