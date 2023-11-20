جامعة أسيوط تطلق فاعليات الجولة الثالثة من مسابقات الدورى البيئي"الحلم الأخضر"

للتأهيل للدور النهائى

شهدت جامعة أسيوط اليوم الإثنين ؛ انطلاق فاعليات الجولة الثالثة من مسابقات الدورى البيئى الحلم الأخضر ( دور ال8 )، والتى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب، والإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، والممتدة فاعلياتها فى الفترة من 13 إلى 23 من نوفمبر الجارى.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى، بالجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس؛ المشرفين والمحكمين علي الدوري البيئي، والطلاب المشاركين، من أجل رفع الوعى البيئى، والتميز العلمي فى مجال الاستدامة، والحفاظ على البيئة، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، لافتاً إلى اهتمام الجامعة بالعديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

وقد حضر الجولة الثالثة ؛ الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على يوسف نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة ولاء محمود منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمنسق العام للدورى البيئى، والدكتورة منال عبدالله أستاذ بكلية الطب البيطرى .

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبدالعليم، أن مسابقات الدورى البيئى تعكس رؤية الجامعة فى دعم وتشجيع الطلاب على البحث العلمى والابتكار، والاهتمام بقضايا البيئة؛ بهدف بناء جيل قادر وفعال على التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة، وتطوير البيئة للأجيال القادمة، مضيفاً أن الدور (8) يتنافس خلاله الطلاب للصعود للدور النهائى، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل .

وقد بدأت فعاليات الجولة الثالثة، بمشاركة الطلاب في دور (8)، في المسابقات الفنية، والثقافية، والرياضية، وتضمنت المسابقة الثقافية، عدداً من الأسئلة التي تقيس معرفة الطلاب المشاركين بمختلف الموضوعات البيئية، ومشكلاتها، وكيفية وضع حلول ابتكارية لها، والتى أقيمت فى القاعتين ( 1،6 )بالمبنى الإداري بالجامعة ، والمسابقة الرياضية تضمنت التنافس فى رياضتى تنس الطاولة، وكرة السرعة، والتى أقيمت أمام قاعة المؤتمرات الكبرى، أما المسابقة الفنية فقد تضمنت تقديم بعض اللوحات الفنية المتعلقة بالبيئة، باستخدام الأقلام الملونة، والتى أقيمت بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري ، وضم دور ال(8)، فرق كليات جامعة أسيوط الأهلية (الجبال)، التربية للطفولة المبكرة (النجوم)، جامعة بدر (الصحراء)، التربية (الهلال)، فريق جامعة أسيوط (الشمس)، الفنون الجميلة (الشتاء)، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية (اللوتس)، الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية (أمواج البحر).

وتكونت لجان التحكيم في المسابقات الثلاثة من الدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد شعبان الأستاذ بكلية التربية الرياضية، والدكتورة إيناس ضاحي الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية، والمشرف الفني للدوري البيئي، والدكتورة رحاب أحمد زكى أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، والدكتور محمود القاضى مدرس بكلية طب الأسنان، والدكتورة إيمان ممدوح مدرس بكلية التمريض، والدكتور هيثم عز العرب المدرس بكلية التربية النوعية، والدكتور محمد سمير متناوي المدرس المساعد بكلية التربية النوعية، والأستاذ رفعت شعيب أخصائي بإدارة اللياقة البدنية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ جمال حسن أخصائي بإدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب.