مناقشة المخطط الاستراتيجي المقترح لمدينة رأس سدر فى جنوب سيناء

عقدت جلسة نقاشية خاصة بالمخطط الاستراتيجي المقترح لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء وذلك في حضور الجهات المعنية ذات الصلة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين حكومة مصر ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني مع (برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية unhabitat) وبناءً علي توجيهات اللواء خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء بحضور الدكتورة " إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء والمحاسب " علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر وم. السيد عبد نائب رئيس المركز الإقليمي الثالث وشركاء التنمية من أهالي المدينة.

يأتي ذلك في ضوء دعم التعاون والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة #sdgs ورؤية مصر 2030 بما تتضمنه من تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين البيئة العمرانية و جودة الحياة من خلال تقوية الترابط الوظيفي والعضوي بين مدن المحافظة .

وأوضحت السيدة نائبة المحافظ أن المخطط الاستراتيجي الذي يسعى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتطبيقه في كافة المدن السياحية بالمحافظة، يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030؛ لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين البيئة العمرانية و جودة الحياة، من خلال تقوية الترابط الوظيفي والعضوي بين مدن المحافظة والتي سبق البدء فيها بمدينة شرم الشيخ مع الاستغلال الأمثل لإقامة اي مشروعات تنموية مشاريع حماية من السيول و سكنية بالمدينة بما يتناسب مع مكانة المدينة سياحيه .

حضر المناقشة م / ايمان عبد المجيد ممثلا عن برنامج المستوطنات البشرية بالامم المتحدة م. محمد خالد المكتب الاستشاري م. محسن سعد الدين علي. اقليم تخطيط قناة السويس.

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