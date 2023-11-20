لاميتا فرنجية وظهور مثير عبر الانستجرام

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية بعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع الانستجرام لتكن دائما الاتصال مع متابعيها.

وبدت لاميتا بإطلالة رياضية، حيث ارتدت توب قصير مما كشف خصرها وعليه ترينج باللون البرتقالي، فيما انتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض.

واختارت لم خصلات شعرها ذيل حصان ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بأحمر الشفاه.

لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية من مواليد 15 نوفمبر 1981 ، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع.

ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.