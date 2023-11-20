محافظ أسيوط يشيد بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل الكوادر النسائية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط - بديوان عام المحافظة – مع منسقي برنامج المرأة تقود التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك على هامش فعاليات برنامج الذي يتم تنظيمه بالمحافظة بالشراكة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لافتا إلى أن المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية استطاعت أن تقتحم العمل الإداري والقيادي وأثبتت قدراتها على القيادة بمختلف المواقع الإدارية والقيادية في إطارة رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة

... جاء ذلك بحضور منسقي برنامج المرأة تقود بمحافظة أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط - خلال اللقاء - على أهمية برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" لتأهيل الكوادر النسائية وتعزيز الاستفادة من البرنامج لتحقيق أهدافه المتعلقة بتمكين المرأة وتنمية مهاراتها تماشيًا مع رؤية الدولة وخطتها نحو دعم المرأة وتمكينها باعتبارها شريكا أساسيا في مسيرة التنمية والبناء.

وأشار المحافظ إلى الاهتمام الذي توليه الدولة للإرتقاء بمكانة المرآة حيث عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا مشيدًا بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات للدفع بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية وذلك من أجل توحيد الرؤى والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم علي أسس علمية محددة لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة ومحاور التوعية بأهداف التنمية المستدامة.