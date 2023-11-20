منتصف ديسمبر.. الانتهاء من جنى القطن والإنتاج من 8 لـ10 قناطير للفدان

يستعد المزارعون في أسيوط الانتهاء من موسم جنى القطن منتصف ديسمبر القادم، يبدو أن إنتاجية العام الحالي ستكون مشابهة تقريبًا لإنتاجية العام الماضي. حسب المصادر، فإن من المتوقع أن تتراوح إنتاجية القطن من 8 إلى 10 قنطار للفدان. ومن أجل ضمان جودة القطن الناتج، سيتم نقل الحصاد إلى محلج أبوتيج بمحافظة أسيوط، حيث ستتم عملية هنديته وتخزينه.

يعتبر جني القطن أمرًا حيويًا للمزارعين، حيث يمثل مصدرًا رئيسيًا للدخل. بالنظر إلى الجهود الجبارة التي يقوم بها المزارعون لجني القطن، من المهم أن يتم الانتهاء من عملية الحصاد في منتصف ديسمبر. يتطلب الأمر تخصيص موارد كافية من العمالة والمعدات اللازمة لمعالجة حجم الإنتاج المتوقع.

ومن المهم أيضًا أن تتم عملية الهنديتة بدقة واهتمام، حيث يتم فصل القطن عن الجسيمات الأخرى الغير مرغوب فيها. وذلك من أجل الحفاظ على جودة القطن وزيادة قيمته في السوق. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد محافظة أسيوط من عملية التحويل والتخزين، حيث ستسهم في توفير فرص عمل وتنمية اقتصادية للمنطقة.

إن قطاع القطن في مصر يعتبر أحد أهم قطاعات الزراعة والتصدير في البلاد. لذا فإن استمرار استقرار إنتاجية القطن سوف يحمي هذا القطاع ويعزز اقتصاد البلاد. وباعتباره موردًا حيويًا، يجب على الحكومة أيضًا توفير الدعم اللازم للمزارعين وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في زراعة القطن، بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين جودة القطن المصري في الأسواق الدولية.