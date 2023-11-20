الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تنفيذ 56210 أحكام قضائية متنوعة

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (56210) أحكام قضائية متنوعة، في حملة أمنية.

اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها


 

txt

ضبط 28 مُتهمًا هاربًا في حملة أمنية

txt

القبض على 9 بلطجية في حملة أمنية

وذلك على النحو التالى: 

(120) حكم جناية.

(17878) حكم حبس جزئى.

(3078) حكم حبس مستأنف.

(27338) حكم غرامة.

(7796) مخالفة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

وفي إطار قيام أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

ضبط 28 مُتهمًا هاربًا في حملة أمنية

القبض على 9 بلطجية في حملة أمنية

إيجابية 8 حالات في فحص تعاطي المُخدرات بين السائقين

ضبط 260 دراجة نارية مخالفة

تحرير 24898 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة مواقع إلكترونية لبث المحتوى المقرصن

شرطة النقل تضبط 1647 قضية في 24 ساعة

رصد 3337 قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم
الجريدة الورقية